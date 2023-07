Il fuoco e la bravata Residente filma tutto Ma nessuno si muove "Poteva essere grave"

Sono da poco passate le 22.30 quando sul piano superiore del parcheggio compare un fuoco in una notte serena ma ventosa. Una cittadina vede. Filma tutto. Tre ragazzi e due ragazze. Un gioco pericoloso in una zona che da tempo – anni, ormai – deve vedersela con tanti problemi anche di sicurezza, degrado, spaccio di droga, ed episodi anche gravi. "Li ho visti – denuncia una nostra lettrice – sono saliti al piano superiore, hanno acceso il loro fuoco, e poi lo hanno sparso anche sugli aghi di pino". La nostra lettrice li ha filmati durante la loro azione quando il parcheggio era chiuso. Ma sono entrati lo stesso scavalcando ed usando i vasi dei fiori per aiutarsi. "Per fortuna poi il fuoco si è spento", aggiunge la signora. E non è successo nulla di grave. "Abbiamo anche chiamato ripetutamente per chiedere di intervenire – aggiunge la lettrice –. Ma nessuno si è fatto vivo. Poteva essere un fatto grave, di aghi di pino ce ne sono davvero tanti, poteva scatenarsi un incendio con conseguenze molto peggiori. Questa zona è davvero nel degrado".

Una zona sotto la lente da mesi. Le proteste si sono susseguite. Sulla vicenda sono state fatte anche assemblee. Ma la popolazione è esasperata e la nostra lettrice non nasconde tutto il disappunto. "Questa è terra di spaccio, terra di nessuno – aggiunge –. Venite a vedere cosa accade nel parcheggio della stazione, quando italiani e stranieri si trovano lì per la droga". Un parcheggio che anche di giorno – ma, soprattutto di notte – diventata un bivacco sia d’estate che d’inverno. Tra sporcizia e personaggi di vario genere che si aggirano tra le macchine, qualcuno c’ha un giaciglio, altri ci mangiano e ci fanno di tutto. Anche i loro bisogni. Uno spaccato desolante, alla fine, a pochi passi dalla Empoli scintillante, dal "giro" dello shopping e dalla stazione ferroviaria.

Nei giorni scorsi il nostro giornale aveva registrato la protesta di un altro cittadino che, nella stessa zona, aveva trovato delle siringhe per terra. Ma questo è solo un episodio, insieme ai tanti di chi parcheggia e si imbatte a poca distanza da persone che, non curanti di alcunché, utilizzano gli angoli dell’area come fosse un bagno pubblico. "Qui c’è un abbandono generale – conclude la signora che ha filmato la bravata di ragazzi -. E ci sembra di vedere che nessuno fa niente e da quando c’è la mensa della Misericordia la situazione è anche peggiorata: ci sono anche persone giovani, che potrebbero andare al lavoro, e vengono a prendere il cibo e quello che non gli va lo gettano in giro". In barba all’impegno dei volontari e della solidarietà. "Tutto questo non è più tollerabile e, al di là delle tante parole e dei buoni propositi c’è da prendere la situazione in mano e risolverla", chiosa la signora. In ballo c’è la sicurezza e la tranquillità di una fetta importante di Empoli. Secondo i cittadini pienamente dimenticata. Ma comunque importante.