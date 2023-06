Il fotovoltaico e il Padule "Va bene il progetto Ma attenzione agli habitat"

Bene la produzione di energia green, ma servono attenzioni. L’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità ha presentato le sue osservazioni al Ministero in merito all’impianto agrivoltaico vicino al Padule. "Riteniamo strettamente collegati la perdita di biodiversità ed il cambiamento climatico e consideriamo il combinato di questi due complessi fenomeni la più grave minaccia per l’umanità e le altre specie che popolano questo pianeta – spiega una nota – . Pertanto siamo favorevoli a soluzioni di decrescita energetica e ad un crescente ricorso a fonti energetiche rinnovabili".

"In quest’ottica riteniamo che l’installazione di impianti per la produzione dell’energia non debba determinare perdita di habitat importanti e che pertanto debbano essere privilegiate allo scopo le aree già compromesse da insediamenti industriali o dove si sia già determinato un consumo di suolo, nonché le aree che già dispongono delle infrastrutture necessarie alla realizzazione e gestione dell’impianto e al trasferimento dell’energia – prosegue l’associazione –. Per quanto attiene all’impianto si rileva in primo luogo che le dimensioni sono molto grandi per la localizzazione prescelta (con un’area continua di ben 66 ha di superficie), considerato che oggi si tende di norma a frazionare impianti così grandi, alternando elementi naturali e coltivazioni".

Per quanto riguarda le aree di collocazione dell’impianto, viene fatto notare che si trovano nelle vicinanze del Padule di Fucecchio e di un edificio storico. Inoltre gli impatti sul sito Padule di Fucecchio sono contenuti, anche rispetto ad altre forme di utilizzo del suolo attuali o possibili in futuro (quali ad esempio vivai). Da qui il via libera. A condizione che "sia ridotta la superficie complessiva di almeno il 20%, destinando la parte scorporata ad ulteriori opere di mitigazione ambientale e paesaggistica". Nello specifico viene proposto, tra altri spetti, che il piccolo corridoio tra le due parti veda l’arrivo di elementi lineari (siepi, filari arborei e fasce di prato stabile) che garantiscono la funzione di corridoio ecologico e migliorano l’inserimento paesaggistico dell’impianto. E che sia valutata la possibilità di ridurre la quantità di energia accumulata in loco e, conseguentemente, il numero di batterie e il numero di stazioni fisse che dovrebbero ospitare gli accumulatori".