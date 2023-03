Il fascino dei fenicotteri "Evitate di usare droni"

Video e foto stanno facendo il giro del mondo anche grazie al web. Lo scenario è l‘area palustre di Padule di Fucecchio che si è tinta di rosa. Da Nord sono arrivati i fenicotteri. La colonia è composta da decine di esemplari, uno spettacolo della natura. Sono oltre 100 in questo momento, 7 dei quali con l’anello che ne indica la provenienza – dice il sindaco Alessio Spinelli – . Nell’area umida interna più grande d’Italia potete ammirare quanto è magica la natura". In questi giorni tantissimi cittadini, appassionati, fotografi e video maker hanno raggiunto il Padule per documentare lo spettacolo. Un evento interessante, che si ripete da molti anni e anche se occasionale, visto che i fenicotteri prediligono ambienti salati e salmastri. Il Centro Rdp Padule di Fucecchio ricorda che non è consentita l’invadenza di un drone mandato appositamente sullo stormo, perché anche il sorvolo è vietato per regolamento su tutto il Padule. I visitatori sono inoltre invitati a non abbandonare mai l’argine principale per evitare di disturbare i Fenicotteri o addirittura di farli volare: che si tratti di riposare o di alimentarsi, per loro non è un gioco, ma una necessità di sopravvivenza.