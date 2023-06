Il duello delle Cerbaie Lite Comune-comitato "Non facciamo politica"

Nervi tesi tra Comune e comitato per la tutela e sicurezza delle Cerbaie dopo le parole del sindaco Alessio Spinelli che ha detto: "Se, come dicono, hanno tanto a cuore i boschi delle Cerbaie facciano come altri e si impegnino per organizzare iniziative ed eventi per far vivere questo territorio invece di limitarsi a cavalcare la paura delle persone". Il comitato – spiega il presidente Marco Nicoletta – "è nato con lo scopo di valorizzare il grande polmone verde noto ormai agli onori delle cronache per essere teatro di criminalità".

Un movimento nato spontaneamente da donne e uomini che abitano e vivono il parco delle Cerbaie, "cittadini di Fucecchio guidati da puro spirito civico per contribuirne ad assicurare un accettabile grado di vivibilità e, infine, attivare e spronare l’amministrazione comunale e gli organi competenti a incisive e “forti” azioni in ambito di sicurezza".

Poi il duro attacco: "Il Comitato rappresenta un moto trasversale al mondo della politica, pertanto ne assicura terzietà ed estraneità rispetto alle contese elettorali dentro alle quali il sindaco Spinelli vorrebbe coinvolgerci con una sgradevole associazione propagandistica – dice Nicoletta – . Gli incontri proficui e di fattiva collaborazione che nel tempo si sono susseguiti con lo stesso sindaco confermano come il comitato non si sottragga al confronto con chiunque rappresenti l’amministrazione comunale, disponibilità che confermiamo anche per il futuro nonostante le recenti illazioni gratuite e strumentali". E ancora: "Diversamente ancora oggi non comprendiamo come molti inviti al sindaco di Fucecchio di partecipare alle nostre manifestazioni sul territorio e agli incontri nelle frazioni siano andati deserti – precisa il presidente –. La nostra organizzazione associativa garantisce altresì la tutela legale a coloro che risultino vittime dei fenomeni d’illegalità che funestano il parco, pertanto garantiamo un servizio alla cittadinanza meritevole di pregio, frutto di una convenzione con l’avvocato Andrea Poggianti del foro di Firenze, il quale espleta esclusivamente un mandato professionale. Invitiamo il sindaco Spinelli a più miti giudizi verso l’operato della nostra realtà civica, ricordando che rivestire la funzione di primo cittadino impone di essere parte diligente non solo nel cercare di pulire i boschi delle Cerbaie, ma anche nell’ascoltare il territorio".