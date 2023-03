Il doposcuola tra scacchi e teatro

Supporto scolastico, un corso di scacchi ed uno di teatro. Tre proposte gratuite per un unico obiettivo: dedicarsi all’educazione e alla crescita dei ragazzi. Sono le iniziative lanciate dalla Misericordia di Montaione e rivolte a studenti delle medie. Il supporto scolastico sarà tenuto da volontari nei locali dell’associazione in via Roma. Dietro al corso di scacchi invece ci sarà il maestro Graziano Furlani dell’associazione sportiva Empoli Scacchi affiliata al Coni. Per chi vorrà partecipare, i materiali (scacchiere, orologi da torneo, dispense e schede per gli allievi), saranno messi a disposizione dall’associazione stessa. Passando al teatro, il percorso si concluderà con la preparazione e l’allestimento di uno spettacolo, sotto la guida del regista Nicola Pannocchi. Per iscriversi c’è tempo fino a mercoledì. Informazioni al 3770811113.