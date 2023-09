Il Dopolavoro cresce. Più coperti e nuove sale: "Puntiamo sul rilancio di piazza stazione"

A febbraio aveva accolto centinaia di persone, tra residenti e commercianti, per parlare dei disagi che travolgono la zona della stazione. La stessa sala dalla quale era partita mesi fa una raccolta firme per tenere alta l’attenzione sulla questione degrado e sicurezza in piazza Don Minzoni, oggi profuma di vernice fresca e novità. Nessuna resa per chi lavora da anni in quella che possiamo definire la piazza più problematica della città, solo voglia di rilancio, di fiducia e di riscatto. E così il Dopolavoro Ferroviario si rinnova, si rifà il look, cresce e cambia faccia. "Il messaggio che vogliamo lanciare è chiaro - dice Antonella Magrì, che da 20 anni ha la gestione del Dlf empolese - Scommettere su una piazza denigrata da tanti. Ogni mattina leggiamo fatti di cronaca legati a questa zona critica. Ma noi siamo affezionati a questo posto e abbiamo un obiettivo: migliorarci per migliorare la qualità delle presenze, della clientela".

Terminati i lavori di ristrutturazione - gli ultimi interventi erano stati fatti nel 2017 ma riguardavano esclusivamente il bar - la sala è pronta ad accogliere la clientela per colazioni, pranzi (anche da asporto), merende, caffè e pause dal lavoro, offrendo un servizio prezioso a studenti e lavoratori che orbitano attorno alla stazione ferroviaria. Nuovi arredi e nuovi colori alle pareti, un ambiente più accogliente che possa rendersi protagonista di una vera e propria operazione anti degrado. Nei locali tirati a lucido - inclusa appunto la sala riservata ai soci del Dopolavoro - troveranno posto 35 coperti; un luogo strategico, crocevia di pendolari ogni giorno, che ora punta ad accaparrarsi anche il target degli uffici. Sabato, il rinfresco di inaugurazione, con una novità. "Proveremo a restare aperti almeno due volte a settimana anche per la cena - anticipa Magrì - con serate a tema, su prenotazione". Un bel segnale per il quartiere, che potrà essere vissuto (ci si auspica, in sicurezza) anche dopo le 20. Dopo la petizione, le proteste e i presidi fissi di polizia e carabinieri, un passo avanti verso quella che potrebbe essere la rinascita della piazza. "Dopo la mobilitazione di cittadini ed esercenti e le misure adottate dall’amministrazione comunale - concludono i gestori del Dlf - i primi riscontri positivi sono arrivati. Ora tocca a noi crederci".

Ylenia Cecchetti