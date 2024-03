Il documento a sostegno di Masi: "Siamo noi la vera alternativa al Pd"

Ci tengono a specificare di essere "cittadini empolesi, senza partiti" e di rappresentare la voglia di un "cambiamento buono" da opporre a quello "cattivo" delle destre, un’alternativa al Pd basata sulla lotta alla "privatocrazia", sulla tutela dell’ambiente e dei servizi sociali. È questa la cornice in cui è stato presentato ieri il documento sottoscritto da 23 cittadini a sostegno di Leonardo Masi, candidato di Buongiorno Empoli e M5S. Una rappresentanza civica, ma appartenente a vario titolo all’universo della sinistra locale allontanatasi dal Pd e orfana di partito: ci sono nomi che hanno orbitato intorno al progetto politico ‘Fabbrica Comune’, c’è Dusca Bartoli, candidata sindaco nel 2014 e Damasco Morelli, ex assessore nella giunta di Varis Rossi, anch’egli candidato nel 2014. Poi Filippo Torrigiani, ex assessore della giunta Cappelli e sfidante di Brenda Barnini alle primarie Pd, e Mauro Valiani, candidato alle regionali con Sinistra Civica Ecologista.

Alla domanda se sia una rappresentanza "più civica o più di sinistra" si gioca al gioco delle tre carte. Gli obiettivi, al contrario, sono chiari: "Assistiamo – spiega Valiani - alla ‘privatocrazia’, allo svuotamento dei servizi pubblici, agli appalti selvaggi, alle proposte di privatizzazioni come per la piscina comunale, a un tipo privatistico di programmazione urbanistica che dimentica che l’interesse privato, lo dice la costituzione, non può essere contrario all’utilità sociale e all’ambiente". No al gassificatore, no alla multiutility, no alle privatizzazioni, maggiore dialogo con i cittadini e tutela ambientale "perché la qualità della politica non si misura dal cemento distribuito": questi i punti principali affidati a Masi. I firmatari chiedono anche di "ampliare il discorso sulla sicurezza", perché "c’è anche una sicurezza sociale di fasce deboli e quella sul lavoro". Esprimono inoltre "profonda inquietudine" per la guerra e "i connessi rischi di involuzione democratica", oltre che sulla "destra peggiore di questi decenni".

"Noi – concludono - ci siamo battuti e sono nati movimenti dal basso, come quelli contro la Multiutility e contro il gassificatore. Chiamano i cittadini a impegnarsi ancora". Per Masi il documento "è la dimostrazione che c’è voglia di cambiamento. L’amministrazione ha responsabilità dirette, come le privatizzazioni, la pianificazione urbanistica o il mancato confronto sul raddoppio ferroviario EmpoliGranaiolo, ma anche indirette, come il silenzio su Multiutility e sulla riforma regionale della sanità, o quello sul caso Keu. I cittadini hanno sfiducia verso la politica, non votano, ma non è colpa loro. Vogliamo ricostruire il rapporto con la cittadinanza".

Giovanni Mennillo