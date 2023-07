Il dissesto in via Ildebrandino Arrivano i fondi dal Pnrr Stanziati quasi 600mila euro

Pioggia di fondi per la messa in sicurezza del territorio. Il Comune di Cerreto Guidi beneficerà di 600mila euro di finanziamento, in arrivo dal Pnrr, per risolvere una questione annosa. Si tratta del dissesto franoso in via Ildebrandino, causato dalle caratteristiche morfologiche della zona, una criticità di cui si parla da tempo e alla quale finalmente potrà essere trovata una soluzione. In questi anni l’amministrazione comunale è più volte intervenuta per la messa in sicurezza di quello che i tecnici definiscono "uno scorrimento del terreno con ribaltamento di un muro di sostegno della controripa stradale". Tuttavia, il principale impegno del sindaco Simona Rossetti è stato quello di richiamare l’attenzione sulla necessità di un intervento risolutivo, possibile solo con finanziamenti sovra comunali.

Ed eccoli qua. E’ ora giunta la notizia tanto attesa: oltre mezzo milione di euro (si parla, per la precisione di 580mila euro) per la bonifica e il consolidamento del dissesto franoso di via Ildebrandino, in località Caracosta. "L’arrivo dei fondi dal Pnrr rappresenta una svolta per questa vicenda che si trascina da tempo – commenta il sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti – La nostra attenzione alla sicurezza, in questi anni, è stata costante. Oltre a vigilare sul dissesto compiendo gli interventi necessari per contenerlo, ci siamo adoperati per richiedere un finanziamento che consentisse di dare soluzione a un serio problema".

"Nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza del territorio programmati per la difesa del suolo – prosegue il primo cittadino –, abbiamo così richiesto al Ministero un finanziamento per procedere con la realizzazione dell’opera". Salvaguardia del territorio, c’è una mappa che parla e che racconta proprio queste criticità. Come emerge infatti dallo strumento online diffuso dalla Protezione Civile dell’Empolese Valdelsa nei mesi scorsi, Cerreto Guidi figura tra le aree più vulnerabili. Collegandosi all’apposito link, all’utente appare la descrizione dettagliata delle tipologie dei rischi che interessano i vari Comuni dell’Unione.

Una mappa virtuale a portata di clic, secondo la quale il rischio idrogeologico è più alto proprio a Cerreto Guidi. Secondo quanto riportato dalla mappa dell’Unionde dei Comuni del Circondario, infatti, il territorio collinare cerretese contava (dati aggiornati al mese di maggio 2023) un consistente numero di frane attive: addirittura 142. Prioritario, quindi, correre ai ripari. Cosa che adesso sarà possibile fare in maniera definitiva con fondi arrivati dal Pnrr.

Y.C.