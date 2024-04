Il disegno naturalistico: "Omaggio alla natura"

Il 13 e 14 aprile sarà un fine settimana particolarmente ricco di attività nella riserva naturale lago di Sibolla. ’Omaggio alla Natura’ è il titolo della mostra di disegno naturalistico a cui partecipano, con proprie opere, i disegnatori professionisti e dilettanti delle associazioni Aipan e Arts et Natura. Sabato alle 16 si svolgerà la presentazione della mostra alla presenza di rappresentanti delle due associazioni. Domenica è prevista una ex-tempore di disegno naturalistico organizzato in collaborazione con l’associazione Gruppo Pittori Altopascesi, con premiazione finale di tre opere selezionate dalla giuria e, in un secondo momento, esposizione di tutte le opere in uno spazio aperto al pubblico. Il luogo di ritrovo è al Centro Visite della Riserva Naturale alle 9. La realizzazione delle opere dovrà avvenire sul posto, e potrà avere per oggetto scorci di paesaggio o elementi naturali di dettaglio. Le tecniche: acquarelli, acrilico, matite, pastelli eccetera. Supporti liberi.