Il diritto a essere diversi. Tra laboratori e letture. Sette giorni di attività per imparare a riflettere

Un programma nel segno dell’inclusività, pronto ad invadere scuole, librerie e biblioteche del territorio arrivando anche nelle frazioni di Ponte a Elsa, Avane e Monterappoli e chiamando a raccolta i piccoli empolesi nelle piazze e nei musei cittadini. E’ stata presentata la terza edizione di "Germogli": un’intera settimana (da lunedì 20 a domenica 26 novembre) incentrata sul tema del "diritto ad essere diversi e quindi a non essere discriminati per la propria diversità". Dai momenti di approfondimento dedicati agli adulti, alle letture per i più piccoli, fino ai giochi didattici pensati per garantire accessibilità, la kermesse che mette i diritti per l’infanzia al centro, sarà anticipata dal Consiglio comunale delle bambine e dei bambini di Empoli, programmato per il 10 novembre. Un’occasione per anticipare il ricco cartellone di iniziative che quest’anno proseguiranno in modo permanente durante tutto l’anno. Tra le novità, un laboratorio per ragazzi che si terrà nella zona attorno alla stazione ferroviaria nell’ambito del progetto Hugo ma anche l’incontro formativo sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa, a cura delle logopediste. "Mettiamo al centro della manifestazione l’articolo 2 della Convenzione Onu - spiega Sandra Bertini, dirigente servizi alla persona del Comune - A caratterizzare l’edizione 2023, tanti eventi da vivere all’aria aperta come la Caccia al museo con i musei di Empoli, il trekking o i giochi a squadre con la Uisp".

Parte attiva del progetto gli studenti degli istituti comprensivi Empoli est ed Empoli ovest e alcune classi del liceo di Scienze Umane del Pontormo. "All’interno del progetto Leggo per te, le studentesse si metteranno alla prova in attività con i bambini per provare se questa è la loro vocazione - sottolinea la dirigente de Il Pontormo, Filomena Palmesano - Un modo per gettare il seme dell’educazione alla lettura da generazione a generazione". Albi illustrati, letture animate e incontri con gli autori. Non mancherà poi l’appuntamento al Museo del Vetro con il Grande libro dei diritti, dove i bambini potranno firmare o lasciare il proprio pensiero sul tema del diritto. Anche questo anno, alle 20 del 20 novembre i monumenti della città si illumineranno di blu, il colore dell’Unicef.

"Si tratta di un progetto - conclude il sindaco Brenda Barnini - figlio della pandemia, che aggiunge quest’anno un tassello in più al suo puzzle. Un momento che si inserisce nel percorso sfidante avviato dall’amministrazione per acquisire il titolo Unicef di Città dei bambini. Un modo per fare un salto di qualità a tutti i settori della macchina comunale nel riconoscere la strategia di centralità dei diritti dei bambini e delle bambine. E non si può in un momento come questo, non pensare alle bambine e ai bambini che vedono la loro vita a rischio ogni giorno. Credo che questa nostra settimana di attività per i nostri figli, che vivono in una parte di mondo più felice, si debba alzare un grido che chiede pace, che chiede che i bambini non debbano pagare le conseguenze di chi crede che la guerra sia l’unica soluzione possibile".

Ylenia Cecchetti