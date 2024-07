Il dibattito sullo stadio. Nasce il comitato residenti: "Vogliamo avere voce"

La questione nuovo stadio è destinata a stare al centro del dibattito pubblico delle prossime settimane, e oltre. A poche ore dalla presentazione del maxi progetto con tanto di ministro, ecco nascere un (primo?) comitato cittadino. "Come persone, prima di riunirci in questo comitato, ci siamo trovate a discutere faccia a faccia di questo progetto – fa sapere Claudio Del Rosso, tra i fondatori –. Senza ombra di dubbio, la sua realizzazione sarebbe un fiore all’occhiello per la nostra città. Il mondo sportivo attende da anni questo momento. Ma uno stadio non è solo uno stadio, come abbiamo visto il progetto è fatto da tanti altri pezzi. Come residenti del quartiere di Serravalle ci siamo chiesti come possiamo intervenire nel dibattito che si aprirà nelle prossime settimane, come ha affermato il sindaco Alessio Mantellassi, per discutere di tutto quello che gravita intorno allo stadio, senza accettare passivamente la proposta".

E i temi sui quali il gruppo neo costituito pone l’attenzione sono tanti: si va dall’ipotesi di costruire un albergo o un’area verde al capitolo parcheggi e viabilità passando poi dal nodo del mercato settimanale del giovedì e quindi del commercio in generale perché "nel progetto sono previste oltre 20 botteghe e un superstore – ricorda Del Rosso – e noi vogliamo tutelare chi ha già un’attività in zona".

Ma il pensiero del comitato va anche alle società sportive, come l’atletica, che utilizzano lo stadio ancora oggi: quale futuro per loro? "Tutte ragioni per cui abbiamo costituito l Comitato per Serravalle: apolitico, nato con lo scopo di raccogliere le richieste dei residenti, di chiedere correttivi sulle proposte più contrastanti e attivare un filo diretto con l’amministrazione comunale di Empoli alla quale ci rivolgiamo per intavolare subito una discussione costruttiva sulla vicenda". Il movimento ha già riunito 15 persone: l’appello resta aperto a cittadini, associazioni sportive, associazioni di categoria e residenti. "Contiamo di raccogliere molte adesioni perché vogliamo mantenere un approccio costruttivo in tutto il processo", ha concluso Del Rosso. Il progetto dello stadio sarà, come detto, all’ordine del giorno nel consiglio comunale di oggi con Mantellassi che farà il punto della situazione annunciando poi l’avvio del percorso partecipativo.

ec