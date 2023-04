Il dibattito sulla guerra E stasera il gran finale

EMPOLI

Dalla guerra in Ucraina ai temi del lavoro, in attesa del gran finale di oggi. Molto interessante l’incontro andato in scena venerdì seria sul "Guerra in Ucraina. Il dilemma della pace". Sul palco del Dem Festival si sono confrontati due onorevoli, Lia Quartapelle e Enzo Amendola, e il presidente di Archivio Disarmo Fabrizio Battistelli, docente di Scienze sociali ed Economiche alla Sapienza Roma. A coordinare c’era Cristina Privitera, giornalista de La Nazione. La giornata di oggi, invece, prevede la presenza di due ‘big’ del Pd regionale: il neoeletto segretario Emiliano Fossi e il governatore Eugenio Giani. L’evento finale si chiama ‘Maledetti Toscani’ e comincerà alle 21,30. Il pomeriggio, invece, si aprirà alle 17 con l’incontro "Ce sta o’ genio dint (e anche o’ mar for)" con Gianfranco Pedullà, direttore artistico Teatro Popolare dell’arte di Lastra a Signa e Francesca Censi, coordinatrice della Casa Circondariale "Don Bosco". Insieme a loro anche Davide Barabafiera, videomaker e docente. Alle 17 in sala B presentazione del libro di Roberto d’Alimonte "L’Italia della svolta- 2011-2021". Partecipano l’autore, il senatore Dario Parrini e Marco Pierini, vice sindaco di Montespertoli. Alle 18.30 in sala A "Congedo paritario: dall’attivismo digitale alla mobilitazione" un confronto al quale partecipano Giuditta Pini, Left wing; Claudio Vanni, Unicoop Firenze e Lucrezia Iurlaro, Tocca a noi. Sempre alle 18.30 in sala B presentazione del libro di Annalisa Corrado "Nessi e connessi". Partecipano l’autrice e Corrado Mortella, segreteria Pd Empoli.