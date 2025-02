Il derby dell’Eccellenza. Certaldo a caccia di punti

L’odierna ventitreesima giornata del girone A di Eccellenza (fischio d’inizio alle 14.30) vede in programma il derby della Valdelsa tra Montespertoli e Certaldo. L’appuntamento è al Molino del Ponte di Baccaiano dopo il successo di misura dell’andata del Montespertoli, quasi quattro mesi fa al Comunale. Le due compagini sono separate in classifica da ben undici punti in favore dei gialloverdi locali, che hanno l’opportunità di bissare il successo di domenica scorsa a Ponte Buggianese e mettere una seria ipoteca sulla salvezza, oltre a rimanere agganciati al treno play-off. Al contrario il Certaldo ha estremo bisogno di punti per accorciare le distanze (attualmente dieci) dalla salvezza diretta od ottenere almeno il miglior piazzamento possibile nei play-out. Entrambe hanno subito 26 reti, ma quello che fa la differenza sono quelle segnate, 22 la squadra di Sarti, appena 10 i viola valdelsani (un solo gol nelle ultime 7 uscite). Quarta sfida stagionale invece al Corsini tra Fucecchio e Castelnuovo. Dopo i due successi per 1-0 dei bianconeri nel primo turno di Coppa Italia firmati Sciapi, all’andata in Garfagnana ebbero la meglio i padroni di casa per 2-1. A questo confronto le due squadre ci arrivano separate da 7 punti in favore del Castelnuovo, che occupa la terza piazza ad una sola lunghezza dalla seconda. Inoltre i gialloblu garfagnini hanno un ottimo rendimento anche in trasferta con 5 successi e 3 pari in 11 gare, ma il Fucecchio in casa è una delle squadre che finora ha ottenuto più punti. Per l’occasione saranno assenti per squalifica il giovane centrocampista Malanchi nelle fila del Fucecchio e Bonaldi in quelle del Castelnuovo.

Simone Cioni