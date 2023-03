Il decano dei tifosi: "Idea sbagliata, non si sottovaluti la rivalità"

"Sapete qual è il problema? Che nessuno ha fatto i conti coi tifosi". Lo dice il presidente del Centro di Coordinamento, Athos Bagnoli, a proposito dell’eventualità che la Fiorentina venga a giocare al Castellani. "Ho letto un po’ di opinioni al riguardo – prosegue – ma nessuno che abbia toccato la questione dei tifosi dell’Empoli. Mi sembra che a Firenze si sottovaluti questa rivalità, che invece è particolarmente sentita da queste parti. Portare la Fiorentina a giocare al Castellani potrebbe creare tensioni e per questo non mi trova d’accordo. Sarebbe tutto lavoro in più per le forze dell’ordine e di certo aumenterebbero i disagi". Meglio insomma dirottare le attenzioni altrove. "Il nostro stadio è piccolo per ospitare una squadra come quella viola. E poi – prosegue Bagnoli – il quartiere di Serravalle non riuscirebbe a sopportare la pressione di una partita ogni settimana. Mi metto nei panni di chi ci abita e non immagino cosa stiano pensando in questo momento. Trovo insomma questa idea profondamente sbagliata e mi auguro che non venga messa in pratica. Non è una questione di puro campanile, figuriamoci. Ma sarebbe ingenuo dire che tra le due tifoserie corre buon sangue, perché ormai da un po’ di tempo non è più così".