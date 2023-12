"Il debutto di Donnini nel modo peggiore"

È già duello tra Fratelli d’Itaia e il Pd. "L’evento di presentazione dell’attuale vicesindaco previsto per il prossimo sabato al Pacini è stato pubblicizzato dalla giornata di lunedì scorso, nonostante il divieto di utilizzo per manifestazioni politiche stabilito nel contratto tra Comune e associazione che ha in gestione il teatro", attacca Vittorio Picchianti, candidato sindaco per Fratelli d’Italia e Forza Italia. "Sennonché, nel tardo pomeriggio, a stretto giro, è comparsa sulla stampa on line la notizia di una delibera di giunta che invece rende disponibili il Pacini e altri due spazi comunali per eventi non prettamente istituzionali – rileva Picchianti –. I tempi sembrano non tornare: il lunedì il vicesindaco annuncia un evento di presentazione della propria candidatura in uno spazio nel quale è vietato organizzare manifestazioni politiche e il giorno successivo, la giunta di cui fa parte, approva una delibera che le permette, effettivamente, di utilizzare quello spazio. Mai come in questo caso lo slogan del candidato del Pd “Fucecchio la mia Città” è emblematico di come questa maggioranza consideri la “cosa” pubblica e cioè come proprietà privata di cui dispone nei tempi e nei modi che più gli aggradano".