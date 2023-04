Il debutto del Dem Festival Parrini: "Rifiuti zero? Fregnacce Dobbiamo trovare una soluzione"

EMPOLI

Come stanno le finanze italiane? Per gli esponenti Dem Carlo Cottarelli e Dario Parrini non benissimo. Sotto il fuoco di fila delle domande della giornalista Silvia Pieraccini i senatori ospiti al festiva del Pd nella giornata inaugurale hanno delineato una situazione dove spiccano le insufficienze dell’attuale governo in materia economica. A cominciare dal ’pasticcio’ del voto sullo scostamento alla legge di bilancio che li obbligherà a tornare a votare domani pomeriggio a Roma, dopo che alla Camera non è stata raggiunta l’indispensabile maggioranza assoluta. "E’ la prima volta che succede in 11 anni da quando c’è la procedura" ha commentato Cottarelli subito prima di ribadire che "Questo Def è poco trasparente e alla fine si aumenta ancora il debito pubblico". Nel mirino delle critiche di entrambi i senatori anche l’impianto della riforma fiscale del governo Meloni, che "non dice dove prenderà i soldi per tagliare le tasse" e che ha nella tassa piatta un esempio concreto di ingiustizia sociale. La critica più forte, comunque, è l’atteggiamento del governo orientato a non portare avanti la lotta all’evasione fiscale: "Pare che la cosa che vale - ha detto Cottarelli – sia ‘dare meno fastidio possibile’ ai lavoratori autonomi dove si annida l’evasione fiscale". Per il senatore Parrini la riforma fiscale "è una presa in giro perché non è finanziabile: non ci sono i soldi per farla". Ma i soldi allora dove si prendono?

"Proseguendo con la lotta all’evasione fiscale – ha concluso il senatore Cottarelli – Dal 2017 in poi con la fatturazione elettronica e i tetti al contante sono stati recuperati 10 miliardi. Questa è la strada per arrivare a trovare i fondi per ridurre le tasse. Soprattutto a quelli che le pagano sempre, al posto di chi non le paga". Ma come si sente Carlo Cottarelli nel Pd della segretaria Elly Schlein? "Ci sono cose della mozione Schlein che non condivido ma Se non mi ritrovassi in linea con quello che viene fatto dal Pd, lascerei. Non il gruppo parlamentare, ma il Parlamento". Fra i temi ’spinosi’ con la nuova segretaria Dem, in prima linea quello dei termovalorizzatori. Impossibile non citare il caso del gassificatore a Empoli. E su questoil senatore Parrini interviene con forza: "Bisogna decidere cosa si vuole fare a parte portare i rifiuti nei termovalorizzatori in Nord Europa a costi esorbitanti. Chi parla di rifiuti 0 parla di fregnacce. Come lo è dire che dove ci sono i termovalorizzatori aumentano i rifiuti e diminuisce la raccolta differenziata: i dati dimostrano che non è vero. In Toscana dobbiamo trovare una soluzione e la responsabilità che do alla politica è che una battaglia per far diventare questa consapevolezza diffusa fra i cittadini del problema da affrontare, e di come farlo, non è mai stata fatta".

Francesca Cavini