Il corteo dei mezzi pesanti "No al pedaggio in FiPiLi Prima rimettetela a posto"

I tir in corteo. Torna a montare la protesta sulla "veloce", la strada di grande comunicazione Firenze–Pisa-LIvorno. Un’arteria strategica e al centro di polemiche da anni: nata sotto dimensionata, ora anche mal ridotta, un tour de force di oltre 80 chilometri dal capoluogo toscano al mare tra buche e rallentamenti. A protestare è il mondo dell’autotrasporto. Con tanto di corteo di Tir ed assemblea dei trasportatori contro il pedaggio.

L’appuntamento è per sabato 15 aprile dalle 10, con ritrovo all’Interporto merci di San Miniato e sfilata di mezzi verso Empoli Est e ritorno. La protesta è organizzata da Cna Fita Toscana ed è contro l’intenzione della Regione di riscuotere un pedaggio dai mezzi pesanti. "Una scelta politica per noi incomprensibile che colpisce la nostra categoria – dice Mariano Gagliano, presidente del Trasporto merci di Cna –. Un pedaggio siamo disposti a pagarlo dopo che l’infrastruttura è stata migliorata, va bene essere utenti, non finanziatori. Dopo aver fatto tutti i passaggi necessari, quando la volontà della politica si è palesata in maniera inequivocabile, abbiamo deciso di organizzare una manifestazione di protesta in Fi-Pi-Li cui parteciperanno anche rappresentanti di altre regioni visto l’impatto del provvedimento anche extra Toscana". La manifestazione, viene spiegato, "consisterà in un corteo di mezzi pesanti, si svolgerà di sabato per non creare disagi al traffico pendolare, non entrerà in nessun centro abitato, ma transiterà nella strettissima osservanza delle regole del codice della strada. L’intento è quello di non creare disagio agli utenti della superstrada, ma sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione". Una battaglia contro il pedaggio in queste condizioni: "Non siamo dunque contrari al pedaggio in termini assoluti – aggiunge Gagliano –, siamo contrari a farlo pagare solo ad una categoria e con una strada in queste condizioni. Prima rimettetela a posto. Quando paghiamo il pedaggio in autostrada abbiamo parcheggi, ristoro, terza corsia. Qui quali servizi dovremmo pagare? Qui siamo davanti ad una strada che è strategica per l’economia della nostra regione, ma è anche l’arteria che sai quando entri e non sai quando esci. Eppoi con i soldi del pedaggio al massimo riusciranno a fare un po’ di manutenzione ordinaria. Nulla più. E a nostre spese".

Carlo Baroni