Il coprifuoco per i kebab divide. Mantellassi appoggia la misura. Campinoti e Masi dicono no

L’ordinanza per la chiusura alle 20 di una decina tra bar-kebab e minimarket in "zone critiche" continua a far discutere. La notizia è diventata nazionale dopo l’ospitata della sindaca Brenda Barnini su Canale 5. Mentre politica e opinione pubblica si dividono una domanda sorge spontanea: qual è la posizione a riguardo dei candidati sindaco di Empoli? Avrebbero fatto/farebbero altrettanto per la sicurezza in città?

"Sono favorevole all’ordinanza – risponde, contattato da La Nazione, il candidato dem Alessio Mantellassi –. Andranno replicate forme di limitazione notturna di distribuzione alcool diverse da quelle dei locali e dei pub. Allo stesso tempo penso che dovremo fare alcuni interventi straordinari su alcune piazze per aumentare decoro e illuminazione. Anche la collocazione di eventi in modo strategico nelle zone meno sicure può aiutare. Ma le regole servono per stare in una comunità e vanno rispettate".

Di parere diametralmente opposto il suo avversario Simone Campinoti. "È la solita storia del recinto che viene chiuso quando i buoi sono scappati, a dimostrazione di una scarsissima lungimiranza – commenta il candidato del centrodestra –. Ritengo che la soluzione di far chiudere questi negozi sia assolutamente inefficace e anche ingiusta, in primo luogo perché quei locali sono stati autorizzati ad aprire lì e non ci voleva molto a intuire che tipo di clientela avrebbero attirato. Quindi perché è stata permessa la creazione di un ghetto ad alta concentrazione di extracomunitari sotto gli occhi di tutti, tra cui gente corretta ma anche molti sbandati fuori controllo? Alla fine gli alcolici andranno a cercarseli altrove, magari rubando nel supermercato più vicino, con il rischio anche di diffondere maggiormente il problema in altre zone ancora meno problematiche". Da qui la proposta. "Oggi una possibile strategia vincente potrebbe essere provare a coinvolgere gli esercenti stessi in un progetto di monitoraggio territoriale che costa meno e che potrebbe funzionare meglio delle telecamere, insieme all’incremento dei controlli delle forze dell’ordine – chiude Campinoti –. In più servirebbe un maggiore controllo sanitario perché spesso da cliente noto che con questi locali etnici ci sia una sorta di due pesi e due misure rispetto ai locali tradizionali. Per il futuro penso che serva una maggiore attenzione lungimirante su come vengono gestite le licenze e quindi il territorio".

Una bocciatura ancora più netta arriva dal candidato sindaco di Buongiorno Empoli e Movimento 5Stelle. "Con queste ordinanze selettive Barnini ha commesso più di un errore – risponde Leonardo Masi –. Ha dato una falsa risposta a quel bisogno di sicurezza manifestato dai cittadini facendo credere, come nemmeno la peggiore destra populista ha fatto, che il problema delle risse in via Madonna della Quiete fosse da imputare a un ristorantino che vende kebab in zona stazione. Anzi, ha collegato il problema delle risse alcoliche a una questione etnica, come se fossero i kebabbari a fomentarle. Cosa farei io? Interverrei, come ho già proposto, sul regolamento commerciale vietando la vendita di bibite alcoliche fresche agli alimentari: a tutti, anche a quelli italiani! Quanto alla percezione della scarsa sicurezza che c’è in città dobbiamo intervenire sul controllo del territorio, recuperando le forze di polizia amministrative che questa sindaca ha sparpagliato nell’Unione dei comuni, e andando a risolvere i problemi di marginalità che il Pd, in tutti questi anni, ha finto di non vedere".

elisa capobianco