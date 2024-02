Il contratto di fiume. Tra bilanci e obiettivi. Ecco le prossime sfide

Il contratto di Fiume Pesa sta per compiere 5 anni. Il ’compleanno’ verrà festeggiato con due summit: il primo martedì all’auditorium Rogers di Scandicci e tratterà la ‘strategia 2’ del Contratto; il secondo il 6 marzo all’auditorium Coop di Montelupo e si farà il punto sulla situazione. Il capitolo è quello della sicurezza idraulica - fondamentale - e non solo: c’è, sottostante, anche la promozione del territorio. Le date sono state decise durante la riunione d’Osservatorio del Contratto di Fiume nei giorni scorsi. Montelupo è comune capofila, con l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi (in foto). Si possono anticipare alcuni temi, premettendo che di questi 5 anni, almeno uno è stato ‘mangiato’ dalla pandemia: i restanti sono stati molto proficui. Sono stati portati a termine in bassa Pesa imponenti lavori di costruzione delle casse di laminazione e delle arginature da parte del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Ebbene: stando al progetto originario, si dovrebbe procedere al secondo lotto di questi lavori. La prima tranche ha richiesto investimenti per oltre 2,5 milioni. E si tratta di operazioni concluse nella massima efficienza. Tutte alle porte del centro di Montelupo. Comune coinvolto nella costruzione delle casse assieme a Montespertoli e Lastra a Signa, e con il progressivo coinvolgimento di quello di Scandicci.

Andrea Ciappi