Il contratto dei conciari. È stato siglato l’accordo: "Ecco 191 euro in busta"

Rinnovato il contratto dei conciari. La sigla è arrivata nella tarda serata di giovedì. A darne notizia è il magazine “La Conceria“. Il nuovo Ccnl resterà in vigore fino al 30 giugno 2026. "Una trattativa intensa – spiega Unic in una nota – nella quale le parti hanno condiviso, superando alcune divergenze, l’impegno al dialogo e al confronto costruttivo". Atto doveroso, dato l’obiettivo di "affrontare in maniera coesa il difficile quadro economico in cui operano le concerie e i lavoratori". Il rinnovo non prevede solo soluzioni volte a garantire standard economici minimi per le lavoratrici e i lavoratori. Promuove anche la responsabilità sociale nei luoghi di lavoro attraverso vari "interventi migliorativi". Ecco tutte le novità che riporta “La conceria“ e che interessano i lavoratori della concia. L’aumento retributivo complessivo sarà pari a 191 euro (livello D2) e verrà erogato in busta paga attraverso 3 tranche. La prima, datata primo marzo 2024, prevede un adeguamento di 96 euro. La seconda (primo gennaio 2025) sarà di 55 euro, mentre l’ultima (primogennaio 2026) sarà di 40 euro.

Sono presenti – viene spiegato :– novità in tema di flessibilità, attraverso l’introduzione di causali contrattuali per il superamento dei 12 mesi nei contratti a termine e in tema di part-time.

–In tema di Welfare contrattuale: dal 2026 è previsto un incremento del contributo mensile relativo all’assistenza sanitaria integrativa Sanimoda che passa da 12 a 15 euro. Vengono aggiunti ulteriori 2 euro destinati alle coperture assicurative per la non autosufficienza.

Per le vittime di violenza di genere si prevede un mese di congedo retribuito a carico dell’azienda aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla legge. Inoltre Vengono recepite le norme di legge in tema di lavoro agile, permessi per la donazione del midollo, congedi parentali, accomodamenti ragionevoli, agibilità sindacali per i Rappresentanti lavoratori per la sicurezza. Infine, in tema di diritti viene introdotta la disciplina del comporto prolungato con l’estensione della conservazione del posto in caso di gravi patologie. Io contratto è stato firmato Da un lato da Unic-Concerie Italiane. Dall’altra le rappresentanze sindacali di settore: Filctem Cgil, Femca cisl, Uiltec Uil. Nel Valdarno interessa circa 6mila lavoratori sparsi in oltre 400 aziende.

Carlo Baroni