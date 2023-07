Il consiglio vota il regolamento "Per il referendum tempi a rischio"

Il giorno atteso è arrivato. Oggi il consiglio comunale vota il regolamento per il referendum, ma chi ha fortemente voluto che ci si dotasse di questo strumento non è soddisfatto. Comitati, cittadini e consiglieri che si oppongono alla Multiutility e alla sua quotazione in Borsa faranno di tutto per riuscire a organizzare il referendum che ha per scopo bocciare la società multiservizi toscana. L’assemblea permanente No Keu ha chiesto che in sede di discussione in consiglio siano apportate modifiche riguardo al periodo di raccolta delle firme necessarie a confermare il quesito e ai criteri di indizione, per esempio, ma tutti ma sanno che sarà comunque una corsa contro il tempo dall’esito incerto. A spiegarlo è il consigliere di Fabrica Comune, Leonardo Masi.

Approvato il regolamento, che succede?

"Il regolamento referendario sarà ’immediatamente eseguibile’ e non dovrà attendere i tempi della pubblicazione all’albo. Quindi il comitato che ha presentato la richiesta di referendum potrà iniziare a raccogliere le firme del referendum".

Quante ne servono?

"Tremilacinquecento e ci sono quattro mesi per completare la raccolta"

Quindi si finirà più o meno a inizio dicembre...

"Poi ci vogliono i tempi per ricontrollare le firme, la segreteria ha 5 giorni per mandarle all’ufficio elettorale e l’ufficio elettorale ha 20 giorni per controllarle. Si arriverà oltre metà dicembre".

E qui partono i problemi.

"Da regolamento, dopo che le firme sono state controllate e approvate, il sindaco deve indicare la data per il referendum, almeno 60 giorni dopo la fine del controllo delle firme, quindi si va a marzo 2024. Il problema è che nel 2024 il referendum comunale non si può fare perché ci sono le elezioni, amministrative ed europee".

Se si dovrà aspettare il 2025, forse la Multiutility quotata in Borsa sarà già ’storia’...

"Credo che ill comitato promotore raccoglierà comunque le firme.Sarà un segnale politico importante per chi vuole fare la Multiutility. Tremilacinquecento firme significano che è contro il progetto il 10 per cento dell’elettorato.

Un numero importante, tenuto conto dell’astensionismo alle recenti consultazioni elettorali.

"Esatto. Credo che ci sia malessere per la quotazione in borsa della Multiutility anche all’interno del Pd. Quanto queste forze interne, insieme a quello che si muove fuori, potranno ottenere per scongiurare la quotazione in Borsa, però, non si può sapere".

Francesca Cavini