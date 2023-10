Il Consiglio discute le agevolazioni del Tpl per gli studenti

Si riunirà domani alle 21,15 il consiglio comunale di Montespertoli, una seduta su convocazione del Presidente del consiglio Andrea Migliorini. Undici gli argomenti all’ordine del giorno che saranno discussi in assemblea e che si potranno seguire anche collegandosi al canale YouTube del Comune. In approvazione, i lavori per il percorso pedonale a margine di via Montelupo e il regolamento di gestione del verde pubblico e privato. Dalle variazioni al bilancio di previsione, al documento unico di programmazione 20232025, tanti i temi caldi che saranno affrontati nella sala consiliare. Si parlerà della situazione di degrado nell’area giochi del parco urbano del paese; sulla questione presenterà un’interpellanza il Gruppo Misto. Lo stesso Gruppo porterà sul tavolo di discussione il problema relativo alla mancanza di segnaletica di uscita pedonale nel parcheggio dell’ex campo sportivo comunale, attualmente interessato da lavori.

E ancora, focus sulla possibilità di una recinzione della pista di Piazzale Lotti. Non mancheranno argomenti di respiro internazionale come il conflitto israelo palestinese, con la volontà del gruppo consiliare Progetto Montespertoli di mostrare solidarietà al popolo e allo Stato di Israele. Dalla seduta passerà anche un altro importante tema di attualità, quello che riguarda il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). Sarà infatti approvato lo schema di accordo tra Città Metropolitana e Comuni per l’agevolazione tariffaria per gli studenti delle scuole superiori residenti anche a Montespertoli. Un bonusback tpl destinato, si spera, a migliorare la qualità di vita (e le tasche) dei giovani e delle loro famiglie.