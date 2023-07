Il Consiglio discute la Taric

Esordio della nuova sala del consiglio in palazzo comunale, al posto di quella di via 2 Giugno. Ultimo consiglio comunale di Certaldo prima della pausa estiva: è in agenda per venerdì prossimo alle 20,30. La seduta si terrà appunto nella nuova sala consiliare ’Denise Latini’ in municipio in Piazza Boccaccio, e potrà essere seguita in diretta streaming. Numerosi i punti all’ordine del giorno, tra cui spicca il bilancio preventivo. Poi, la tariffa corrispettiva dei rifiuti (approvazione del nuovo regolamento). Infine le interrogazioni, anche queste in buon numero: tra queste (a firma di Damiano Baldini, Lega Certaldo), informazioni su atti di vandalismo e abbandono di rifiuti. C’è anche l’interrogazione di Emmanuele Nencini (Gruppo Misto) sugli arredi di villa canonica.