Il Consiglio discute il premio Castellani

Il 26 aprile alle 21 il consiglio comunale discuterà l’approvazione del regolamento per l’assegnazione del premio dello sport "Carlo Castellani". Carlo Castellani, calciatore dell’Empoli, fu uno dei cittadini di Montelupo che nella notte tra il 7 e l’8 marzo 1944 venne arrestato e deportato nei campi di sterminio. Quando bussarono alla porta cercavano suo padre David, non lui. Ma il padre - come spiega in una nota l’amministrazione montelupina - era malato e pensando a un controllo di routine Carlo si presentò al suo posto. Dalla caserma di Montelupo, fu trasportato a Firenze e da lì a Mauthausen dove morì nell’agosto del 1944. Carlo Castellani era nato il 15 gennaio 1909 a Fibbiana, dove, in piazza San Rocco, è stata posta una pietra d’inciampo col suo nome.