Il consiglio comunale non ha dubbi e ha deciso Il premio Nobel Giorgio Parisi cittadino onorario

L’ha deciso il consiglio comunale: Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi, è cittadino onorario di Vinci. Il professore sarà a Vinci a ritirare l’onorificenza domenica 28 maggio, in quell’occasione sarà organizzato un incontro pubblico al Teatro di Vinci.

"Lo ‘stile’ di Giorgio Parisi è quello di uno scienziato che non ha perso di vista il rapporto con la società: non solo un docente e ricercatore universitario, ma anche una persona attiva e interessata alle dinamiche e ai problemi della collettività", si legge nelle motivazioni. Nel tempo il titolo di cittadino onorario di Vinci è stato riconosciuto a personalità di levatura internazionale che si sono distinte nei vari campi della conoscenza, della ricerca e per azioni di alto valore civico: recentemente l’onorificenza è stata conferita a Eugenio Scalfari, a Umberto Veronesi, a Carlo Pedretti e a Liliana Segre. "Siamo onorati di conferirla ora al professor Parisi, per il suo altissimo contributo alla ricerca scientifica che ha portato a risultati fondamentali di cui il Premio Nobel costituisce il meritato riconoscimento a livello internazionale", dicono il sindaco Giuseppe Torchia e la vicesindaca Sara Iallorenzi.