Il Consiglio chiude ai neofascisti

EMPOLI

Il provvedimento nasce dai fatti dello scorso 18 febbraio a Firenze, quando un gruppetto di militanti di Azione Studentesca aggredì alcuni studenti del liceo Michelangiolo, causando rabbia e indignazione che sfociarono poi in una grande manifestazione a cui parteciparono diverse realtà del mondo politico e dell’associazionismo. Per questo il gruppo consiliare di Fabrica Comune ha presentato un ordine del giorno che impegna sindaco e giunta a lavorare affinché certe associazioni e certi gruppi, di cui fanno parte anche Casaggì e Casapound, non abbiano "agibilità politica di matrice nostalgica verso il fascismo e anticostituzionale" all’interno del territorio comunale di Empoli. L’atto, votato a maggioranza, impone all’amministrazione di prevenire anche in futuro l’apertura di luoghi di organizzazione politica in cui si denigrano i valori della Resistenza, ma anche "a chiedere al Governo di chiarire i legami tra Casaggì e Fratelli d’Italia". Alla presidenza del consiglio comunale spetterà invece il compito di predisporre "un tavolo con Anpi di monitoraggio permanente sui legami tra l’estrema destra e le forze politiche presenti nelle istituzioni, basandosi su fonti pubbliche e sulle rivendicazioni delle stesse realtà appartenenti alla galassia nostalgica nei confronti del fascismo". L’ordine del giorno è stato inoltrato a vari livelli istituzionali, oltre che alla preside del liceo Michelangiolo.