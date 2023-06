Il consigliere Scipioni: "La giunta impegnata a trovare una soluzione"

"È passata la nostra mozione che impegna la giunta a trovare una soluzione per i centri estivi". E’ stata una seduta consiliare movimentata quella di giovedì scorso in Comune a Vinci. Tra gli argomenti sul tavolo del consiglio - la mozione è firmata dal gruppo Scipioni per Vinci - la questione relativa ai centri estivi che avrebbero dovuto svolgersi nei locali dell’istituto comprensivo ma che, per criticità strutturali denunciate dal Consiglio d’Istituto, sono a rischio. "Ci stupisce - dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Scipioni (nella foto) - l’assenza al dibattito dell’assessore alla scuola. Il tempo stringe. Qual è il piano? Inizieranno i lavori di messa in sicurezza? Si svolgeranno regolarmente i centri estivi?" . "Stiamo lavorando a soluzioni alternative - riferisce, dalla sua, l’amministrazione guidata da Giuseppe Torchia - Nei prossimi giorni le renderemo note". E continua la corrispondenza tra il dirigente scolastico e il sindaco. Nell’ultimo documento inviato dalla preside Tamara Blasi e dall’ingegnere Stefano Rodà responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto comprensivo, "il Consiglio di istituto richiede la preventiva verifica della programmazione degli interventi urgenti sulle scuole interessate. E’ prioritaria la necessità di predisporre tutte le condizioni per la risoluzione definitiva delle problematiche di agibilità" si legge nel documento indirizzato anche all’Ufficio Scuola, al personale scolastico e alle famiglie. La richiesta di concessione degli spazi riguarda la scuola dell’infanzia La Barca a Vela e la primaria Aleramo. "Abbiamo fatto il possibile per scongiurare misure estreme e garantire la regolarità del servizio scolastico senza penalizzare gli alunni. Ora - dice la preside - sta all’amministrazione fare in modo che la pausa estiva sia il tempo necessario per rimuovere definitivamente le criticità che si stanno aggravando tanto da far dubitare sulla regolare ripresa del servizio scolastico a settembre".