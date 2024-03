Il concerto per la pace. Successo in Collegiata

Un vero trionfo quello del concerto per la pace organizzato dal Movimento Shalom e l’unità pastorale di Fucecchio, con il patrocinio del comune di Fucecchio e il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di San Miniato. L’orchestra Fiati del liceo Musicale Carducci di Pisa ha tenuto un concerto meraviglioso nella cornice della Collegiata di San Giovanni Battista. I 40 ragazzi attraverso la musica hanno cantato la pace e manifestato i suoi colori più belli. Shalom ringrazia i docenti che li istruiscono e che attraverso l’arte della musica fanno scoprire a questi giovani le bellezze che essa racchiude. "Vederli assorti e concentrati nel dare il meglio di loro stessi attraverso gli strumenti che avevano tra le mani, è stata la commozione più bella per i presenti – spiega una nota –. Ringraziamo la dirigente scolastica, professoressa Sandra Capparelli, per aver accettato questa proposta che ci auguriamo si possa istituzionalizzare. Un grazie particolare alla professoressa Lucia Neri e al professor Raffaele della Croce per l’attenta e magistrale direzione al professor Giacomo Montanelli e alla professoressa Serena Lazzeri per aver ricoperto le parti di alcuni studenti impossibilitati ad essere presenti".