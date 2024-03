Il Comune rivoluziona il sito web

Un sito più dinamico e accessibile. A partire da martedì 2 aprile sarà online il nuovo portale del Comune di Empoli. Un sito rinnovato nell’interfaccia e nei contenuti così da consentire un vero ecosistema digitale coerente e uniforme fra tutte le amministrazioni sul territorio nazionale. Attraverso questo nuovo portale, il Comune erogherà nuovi servizi online per cittadini e imprese: su questa piattaforma, sarà possibile effettuare le iscrizioni ai nidi comunali e, nei mesi successivi, saranno implementati gli altri servizi. Il tutto in un’ottica di migliorare l’esperienza complessiva di cittadine e cittadini nell’interagire con le istituzioni pubbliche, riducendo i tempi di attesa, semplificando le procedure e aumentando la trasparenza e l’efficienza dei servizi pubblici.

Si tratta di servizi previsti dai bandi Pnrr ai quali l’amministrazione empolese ha aderito nell’ambito della trasformazione digitale. "Riuscire a dialogare al meglio con le cittadine e i cittadini è un obiettivo centrale dell’amministrazione - spiega il sindaco Brenda Barnini - Per questo abbiamo scelto di provare a intercettare risorse da bandi Pnrr che ci potessero permettere di fare un investimento importante anche su questo tema. Un aspetto, quello della digitalizzazione, che può apparire tecnico, ‘lontano’ da molti di noi, ma che di fatto è uno strumento importante per migliorare l’erogazione dei servizi stessi, a partire dalle iscrizioni ai nidi comunali. Ottenuti i finanziamenti Pnrr, abbiamo quindi avuto la possibilità di realizzare fra l’altro il nuovo sito web che sarà attivo nei prossimi giorni, grazie alle competenze e al grande lavoro compiuto dal settore Information and Communication Technology del nostro Comune, che ringrazio, insieme a tutti gli uffici dell’ente, per l’impegno speso".

Sull’attuale portale web del Comune è stato ed è possibile prenotare un appuntamento attraverso il sistema Affluences, disponibile sia come app per smartphone sia come portale web. Sul nuovo sito istituzionale, attivo dal 2 aprile, il servizio prenotazioni è totalmente integrato nel portale con i servizi online presenti e non è più necessario accedere a un portale diverso.

E’ possibile accedere alla prenotazione di un appuntamento per quegli uffici che la richiedano da tutte le pagine del sito e dei servizi, selezionando il link nella sezione ‘Contatta il Comune’ che si trova nella parte bassa della pagina. Il link è presente anche nella parte finale di ogni pagina e in ogni scheda dei servizi per i quali è necessario l’appuntamento. Nel nuovo sito istituzionale viene messa a disposizione anche una funzionalità per segnalare all’amministrazione un disservizio sul territorio comunale. La segnalazione prevede la possibilità di indicare il luogo del disservizio su una mappa interattiva e la tipologia del problema riscontrato. Inoltre è possibile allegare fino a tre fotografie e tre documenti per documentare il problema. A partire da venerdì e fino a lunedì primo aprile, il servizio di prenotazione tramite Affluences sarà sospeso per permettere il trasferimento dei dati sul nuovo sistema.