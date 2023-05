Il Comune in marcia per la pace "Dobbiamo investire nei giovani"

E’ stata un’edizione davvero speciale quella della marcia della pace Perugia-Assisi che si è tenuta domenica. "Trasformiamo il futuro" è stato il messaggio lanciato dagli organizzatori per fronteggiare le tante crisi aperte nel nostro paese e nel mondo. Una marcia dedicata alle nuove generazioni e al protagonismo dei giovani che in diecimila, da quanto affermano gli organizzatori, si sono messi in cammino sui passi di San Francesco, con partenza da Perugia per raggiungere Assisi nel primo pomeriggio. In totale hanno partecipato alla manifestazione ben 119 scuole e 71 università italiane che aderiscono alla rete per la pace.

Un evento che ormai da anni rappresenta l’occasione per riunire istituzioni, associazioni e realtà impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale. Anche il Comune di Fucecchio ha partecipato alla manifestazione con la consigliera delegata alla cooperazione internazionale Antonella Gorgerino per unirsi ai tanti enti, istituzioni, associazioni, singole persone e far sentire con forza la voce della pace. Uno degli obiettivi principali dell’amministrazione comunale, infatti, è la promozione della cultura e dell’educazione alla pace nel rispetto dei diritti umani e della solidarietà internazionale.

"Aderire alla marcia è un gesto moralmente ed eticamente doveroso, in particolare quest’anno dove il messaggio è rivolto ai giovani – spiega la consigliera Gorgerino -. Investire su di loro è indispensabile per costruire un futuro più sicuro e pacifico e per ribadire con forza il nostro no alla violenza, all’odio e alla violazione dei diritti umani".