"Il Comune dia spiegazioni sui platani abbattuti nel viale Colombo"

Cos’ha spinto il Comune a questa operazione? Dov’è finita la legna? Lo chiede Fabrizia Morelli (nella foto), consigliere del M5S. "Nelle scorse settimane il Comune ha dato il via all’abbattimento di sei platani che costeggiavano viale Colombo, dove da poco è stata realizzata una pista ciclabile – si legge nell’interrogazione – . La realizzazione della pista ciclabile costituisce un prezioso contributo per la cittadina, ma non deve andare a discapito dell’ambiente e degli alberi".

La Morelli spiega che la presenza di alberi nelle zone urbane è "una delle principali azioni richieste alle amministrazioni comunali per il contrasto al riscaldamento globale" e che ogni albero di alto fusto in città "assorbe mediamente tra i 10 e i 30 chili di anidride carbonica. E’ necessario – conclude – che qualora il Comune decidesse nuovamente di mettere in atto operazioni come queste, si impegni di interpellare ed informare direttamente tutti i cittadini: gli alberi e le piante sono un patrimonio".