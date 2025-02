Il Comune anticipa le spese : "Così possiamo riaprire la strada"

Sarà il Comune di Cerreto a farsi carico dei lavori di ripristino del tetto dell’abitazione di Lazzeretto crollato un paio di settimane fa, per poi rivalersi sulla proprietà. Lo ha annunciato il sindaco Simona Rossetti, preannunciando due incontro al circolo (martedì prossimo alle 18.15 e il 5 marzo prossimo alle 21.15) per fare il punto sulle azioni adottate. "Nei primi giorni era necessario fare un’ordinanza affinché fossero i privati ad intervenire. Diversamente sarebbe stato un danno erariale e contrario alla normativa vigente – ha spiegato Rossetti, invitando la cittadinanza alla pazienza alla luce della chiusura di parte di via 2 Settembre disposta a seguito del cedimento - nel frattempo è arrivata la relazione del Genio Civile e le lettere dei privati allo scadere dei quindici giorni dell’ordinanza. I privati, tramite i loro legali, hanno chiesto una proroga. Come amministrazione siamo stati disponibili fin da subito a creare le condizioni più favorevoli possibili al ripristino".

Il Comune ha fatto però sapere che il proprietario non ha ottemperato all’ordinanza di messa in pristino. Dopo un esame serio degli atti e confronti tecnici necessari e a norma di legge, siamo a questo punto. "Solo ora, l’ente pubblico deve farsi carico delle spese relative alla sicurezza della facciata – ha concluso Rossetti - in questo modo lavoriamo per riaprire la strada, almeno in senso unico alternato. Incaricheremo una ditta per fare da sostegno alla facciata e le spese saranno poi richieste al proprietario".

G.F.