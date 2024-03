Il comitato per Pomponi apre la sede

Tempo di politica e di presentazioni. Il comitato elettorale di ’Vivere Montaione’ inaugura ufficialmente la sua sede, situata nel centro di Montaione in via Ammirato, civico 3. L’appuntamento è per le 11 di questa mattina.

"Con l’occasione, si invita la cittadinanza a partecipare e a condividere questo momento speciale – fanno sapere gli organizzatori –. Sarà un’opportunità per incontrare i membri del comitato e discutere delle sfide e delle opportunità che si prospettano per la nostra comunità.

L’evento sarà arricchito da un brindisi inaugurale".