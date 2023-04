Il Comitato per le Cerbaie si mobilita ancora, iniziativa a Galleno

Il comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie continua il suo impegno sul territorio e annuncia che 22 aprile dalle 14,30 e fino alle ore 18 il Comitato sarà nella frazione Galleno a Fucecchio. La manifestazione avrà luogo in Via Romana Lucchese. Nei prossimi giorni sarà comunicato il programma e il punto di incontro. Iniziativa che rientra nell’operazione di sensibilizzare al massimo i cittadini dei territorio che si affacciano sulla Cerbaie e che devono fare i conti con le problematiche del bosco della droga. Un luogo, da mesi ormai, sotto l’impegno sinergico di tutte le forze dell’ordine per riportare sicurezza e legalità. Anche il comitato ringrazia le forze dell’ordine che tutti i giorni stanno battendo le Cerbaie metro metro per allontanare i pusher ed i loro clienti. "Si spera in azioni continue – conclude il comitato – e confidiamo di collaborare al meglio con le istituzioni, con la speranza di ritornare ad avere il possesso delle meravigliose Cerbaie".