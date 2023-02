Il comitato gemellaggi riparte dopo il Covid Tutti gli appuntamenti

Solo il Covid aveva fermato l’attività. Ora riparte anche il Comitato di Gemellaggio Fucecchio-Nogent sur Oise, che lo scorso 24 gennaio si è riunito per la prima volta in presenza. A quel primo incontro ne ha fatto seguito uno da remoto con i corrispondenti a Nogent sur Oise, durante il quale sono state definite le linee guida per la campagna associativa e per gli eventi futuri. Il tutto sarà nuovamente condiviso venerdì 17 febbraio in occasione dell’apericena organizzata per raccogliere nuove adesioni e aperta a tutti gli associati, in programma alla Casa Rossa alle 19,30 (prenotazioni al numero 331 7824158 entro mercoledì 15 febbraio). Passando agli eventi in programma, la prima data è quella del 18 giugno, giorno scelto per una visita a Nogent sur Oise. La seconda è invece quella di aprile 2024, quando a Fucecchio si festeggeranno i dieci anni di gemellaggio. Il Comitato inizierà a breve la progettazione del programma, delle attività e della visita per le tre delegazioni da Francia, Germania e Inghilterra.