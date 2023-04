Il comitato e le Cerbaie "I pusher considerano questa terra roba loro"

"Non molliamo la presa, neanche davanti alle aggressioni", dice Marco Nicoletta, presidente del comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie. Dopo la manifestazione nella frazione di Galleno, il comitato sta preparando quelle sul versante Santa Croce e Castelfranco: i percorsi autorizzativi, si appende, sono in corso e probabilmente tra maggio e giugno ci saranno altri eventi per sensibilizzazione la popolazione.

Presidente, la lotta continua

"A distanza di pochi giorni dalla nostra manifestazione, noi continuiamo ad essere presenti sul territorio. Vogliamo restituire Le Cerbaie alle nostre comunità e tra i cittadini troviamo attenzione e adesioni".

I risultati ci sono?

"Pensi che il nostro comitato sta crescendo a suon di oltre cento adesioni al mese. Questo vuol dire che nella cittadinanza c’è urgenza di sicurezza, c’è voglia di riappropriarsi di un territorio meraviglioso che è stato trasformato in un vero e proprio market della droga, con tutto quello che questo comporta".

Veniamo alla manifestazione a Galleno

"Siamo consapevoli di aver tolto un velo a questa splendida frazione che è diventata l’epicentro, il crocevia delle strade dello spaccio: per lo più i pusher partono da qui per andare al lavoro nel bosco a tutte le ore del giorno e della notte. Qui c’è come la sensazione che ormai considerino questa terra zona loro, roba loro, e sono pronti ad assumere atteggiamenti minacciosi per difenderla".

E la popolazione?

"Ha pura, non si espone, non vuole ritorsioni. L’abbiamo percepito questo timone, abbiamo visto gli sguardi dei cittadini: molti ci hanno telefonato nei giorni successivi per ringraziarci, ma la manifestazione è andata deserta".

Il rapporto con le istituzioni

"Un ottimo rapporto di dialogo e collaborazione anche con i Comuni. Ci piacerebbe, parlo ad esempio di Fucecchio, una maggiore presenza del sindaco alle nostre manifestazioni. Sarebbe un gesto di ulteriore vicinanza carico di significati".

Da settimane ormai le Cerbaie sono sotto pressione. La strada è quella giusta?

"Certo, le forze dell’ordine stanno facendo un grande lavoro, le operazioni si susseguono. Importante non allentare la morsa, tenere alta l’attenzione. Anche per questo, come comitato, non molliamo.

Carlo Baroni