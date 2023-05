Il comitato contro il raddoppio incontra Giani al Dem Festival

EMPOLI

Un evento partecipato, seguito, con ospiti di spessore e politici di livello nazionale. Il Dem Festival di Empoli è un’iniziativa ormai consolidata e non ha tradito le attese. In una città dove il Pd è ancora in grado di collezionare percentuali significative, gli incontri andati in scena durante la quattro giorni hanno raccolto consensi e applausi. Il gran finale, quello di ieri sera, ha visto la presenza di due big del partito regionale, dal segretario regionale Emiliano Fossi al governatore Eugenio Giani. Nella serata intitolata ‘Maledetti Toscani’, coordinata dalla giornalista de La Nazione Erika Pontini, si è parlato del momento del Pd a livello regionale e non solo, ma anche delle prospettive future in vista delle prossime elezioni e di quelle del 2024. Prima del dibattito, il governatore Giani si è intrattenuto con il comitato che si batte per cambiare il progetto del raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo. Un lungo confronto durante il quale i cittadini, che più volte avevano chiesto un incontro al presidente della Regione, hanno espresso le loro posizioni.