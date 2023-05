Il comitato contro i veleni "Continuiamo a lottare"

Il dramma che si sta consumando in Emilia Romagna è arrivato anche al tavolo del No Keu Fest al circolo Arci Ponterotto. Un’edizione rivisitata nel luogo, proprio a causa del maltempo. Al centro, però, tutti gli ingredienti dell’ultimo anno di lotte che si sono sviluppate nel territorio Empolese Valdelsa. L’iniziativa è frutto della sinergia tra assemblea Permanente No Keu, il comitato Trasparenza per Empoli, il comitato Per un altro Raddoppio Empoli-Granaiolo e Marcignana Non si Piega.

"Vogliamo iniziare (il festival prosegue oggi) – spiega Samuela Marconcini, portavoce dell’Assemblea permanente No Keu – ricordando le vittime delle inondazioni e delle frane in Emilia Romagna. Decine di migliaia di sfollati, dispersi e morti non di maltempo, ma di incuria, di cementificazione, di mancata regolamentazione dei corsi d’acqua e di mancata gestione del dissesto idrogeologico". "Il maltempo purtroppo non ci ha permesso di svolgere la festa sul terreno adiacente alla strada 429 e al cosiddetto “Cerottone”, ma non ci ha impedito di essere qua per il secondo anno consecutivo a celebrare una lotta che va avanti appunto da due anni e che in questo tempo ha continuato a rinnovarsi – ha ricordato –. Dall’aprile 2021 c’è ancora un telone in pvc a coprire 8mila tonnellate di Keu e le famiglie residenti non hanno ancora l’allaccio all’acquedotto pubblico. Allo stesso tempo non è arrivata alcuna assunzione di responsabilità dal sistema politico che ha permesso tutto ciò. Questo è uno scempio intollerabile". Battaglie per l’ambiente e per il futuro contro impegni mancati e decisioni dall’alto.

Come hanno detto gli attivisti di Marcignana Non si Piega: "Non abbassiamo la guardia di fronte alle rassicurazioni che arrivano da chi fino a ieri voleva venderci il gassificatore come il migliore degli impianti possibili. Con la grande mobilitazione dell’autunno scorso siamo riusciti a mettere uno stop, ma è necessario mantenere alta l’attenzione". Lo stesso vale per il comitato Per un altro Raddoppio Empoli-Granaiolo che torna ad alzare la voce. Oggi l’assemblea della Rete Ecologista Toscana.