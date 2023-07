Il Club Soroptimist è vicino alle donne

Proseguono le iniziative del Club Valdarno Inferiore dell’associazione Soroptimist International per promuovere il progetto “Una stanza tutta per sé“. Fin dal 2015, Soroptimist si sta infatti impegnando per creare un ambiente accogliente e protetto, dedicato alle audizioni delle donne che denunciano atti

persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento. Nello specifico il club Valdarno Inferiore ne ha inaugurate una presso la sede delle Pubbliche Assistenze Riunite di

Empoli, in sinergia con il Comando della Compagnia dei Carabinieri e il Commissariato di

Pubblica Sicurezza di Empoli. Il prossimo evento, quindi, si terrà il 13 luglio alle 20 al Golf Club Bellosguardo di Vinci. Una cena allietata dalla musica anni Settanta e Ottanta della band “Covo 317“.