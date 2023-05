Il clima fiacca gli affari "Giugno il mese decisivo"

Le prime locandine iniziano a circolare. Ci sono le date, ma soprattutto c’è fiducia. "E c’è grande aspettativa. Perchè quella che stiamo aspettando è la stagione (estiva) della svolta. Bisogna tenere il ritmo alto". Il calendario eventi di Confesercenti Empolese Valdelsa è già segnato da diverse X e anche se il tempo bello tarda ad arrivare, il commercio deve farsi trovare pronto. E punta tutta su giugno. "Il settore moda - spiega Gianluca D’Alessio di Confesercenti - sta risentendo di questo clima ancora incerto. C’è bisogno di un cambio di stagione. E c’è bisogno di occasioni che incentivino gli acquisti. Anche perché se i saldi partiranno a luglio, spingere sul mese di giugno diventa strategico per il mondo del commercio". Detto, fatto. Dopo un’Empolissima bagnata, quella di domenica scorsa, si spera nel bel tempo per il primo degli appuntamenti novità.

E’ fissata al 10 giugno ’Empoli Città dei Bambini’, dalle 15 alle 23,30 laboratori, mascotte, mercatini, gonfiabili, animazione e truccabimbi sparsi per il centro storico. Una novità assoluta in concomitanza con il tradizionale Volo del Ciuco, quest’anno alla 542esima edizione. "Abbiamo deciso di creare un evento per i bambini che partisse già dal pomeriggio - anticipa D’Alessio - per fare sinergia tra le varie iniziative. Unire quelle neonate alle storiche. Un esempio? Leggenda ed Empolissima che si sono incontrate domenica scorsa. Due mondi apparentemente agli antipodi che invece si sono rivelati complementari. Lo stesso succederà quest’anno col Volo del Ciuco, manifestazione storica che svolgendosi di sera teneva fuori il mondo del commercio. La Città dei Bambini chiamerà il target famiglia con laboratori e giochi medievali di accompagnamento al famoso volo. Un’occasione per allungare la festa, parlare a generazioni diverse, pensando anche al commercio". Il sabato successivo, ancora eventi. La notte bianca tornerà il 17 giugno con un format ancora da definire, "ma con la volontà di abbracciare tutto il centro storico. I palchi centrali restano in piazza della Vittoria e in piazza Farinata del Uberti, ma non mancheranno punti spettacolo in piazzetta delle Stoviglie, in via Salvagnoli, e in via Da Vinci". Confermato il tradizionale ’Luglio Empolese’ con le aperture serali dei negozi il martedì ed il giovedì, la ’Notte Cubana’ ed ’Empolissima By Night’. Doppio week-end per l’"Empoli Beer Fest" in piazza Matteotti. Si svolgerà dal 21 al 25 giugno e dal 28 giugno al 2 luglio. "Visti i buoni risultati della scorsa edizione, facciamo doppietta - conclude D’Alessio - potenziando la formula street food e live music, di gran moda".

Ylenia Cecchetti