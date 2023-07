Il cibo quotidiano Il carrello della spesa sempre più caro e sempre più vuoto

di Ylenia Cecchetti

Si spende di più, ma il carrello è sempre più vuoto. L’inflazione continua a svuotare le tasche (e le dispense) degli empolesi. Dall’inizio dell’anno, nei primi sei mesi del 2023, quindi, le famiglie empolesi hanno speso in più, per fare la spesa tra generi alimentari e bevande analcoliche, 311 euro. Considerando le quattordicimila famiglia che risultano censite nel Comune, si parla di 4,5 milioni di euro in più. Aumenta dunque il budget, e non di poco, ma diminuisce il volume di acquisti a fronte di stipendi che sono rimasti sostanzialmente invariati. L’aumento dei prezzi è generalizzato. È quanto emerge dall’analisi che è stata fatta da Coldiretti Toscana sui dati Istat che sono relativi al commercio al dettaglio e che fa registrare un aumento del 7,3 per cento della spesa alimentare con un taglio degli acquisti in quantità del 4,7 per cento.

"I prezzi di frutta e verdura - spiega Cesare Buonamici, presidente di Coldiretti Firenze - sono condizionati dall’inflazione, che resta ancora molto alta, al 9,9 per cento nel mese di giugno per i generi alimentari e le bevande sul nostro territorio. Incide anche l’andamento del meteo pazzo con il moltiplicarsi di eventi estremi, tra siccità e maltempo, che hanno colpito duramente le coltivazioni in campo, riducendone la disponibilità. Dal campo alla tavola il prezzo si moltiplica e non certo per colpa degli agricoltori, che si accollano tutti i rischi e gli incrementi dei costi di produzione causati dal rincaro del gasolio, dei concimi e dei mezzi tecnici che da più di un anno divorano i già risicati margini di guadagno".

In più, ci sono passaggi tra l’agricoltore ed il consumatore e così il prodotto lievita nel prezzo. "Questo avviene in condizioni normali - prosegue il presidente Buonamici - ma quando si inseriscono elementi straordinari come inflazione, fattori climatici e quindi anche speculativi, il prezzo al dettaglio è ancora più instabile. Fare la spesa costa di più, ma il carrello è più vuoto". Secondo un sondaggio condotto da Coldiretti, la cosiddetta ansia da carrello è diventata la prima preoccupazione per un empolese su tre.

Una soluzione per mettersi al riparo dalle turbolenze dei prezzi? "Fare la spesa direttamente dagli agricoltori - suggerisce il presidente di Coldiretti - Rivolgersi ai mercati di Campagna Amica, per eliminare ogni passaggio intermedio e quindi ogni balzello che fa lievitare il prezzo finale. Nelle fattorie, ad esempio, è possibile acquistare prodotti di qualità, freschissimi e di stagione ad un prezzo giusto che salva le tasche dei consumatori e quelle degli agricoltori". A dare un’idea della misura del problema, sono le file alle casse dei discount e basta fare un giro tra i supermercati empolesi per averne la conferma. "Volano gli acquisti di cibo low cost con i discount alimentari che fanno segnare un balzo del +9,5 per cento nei primi cinque mesi nelle vendite in valore, il più elevato tra gli scaffali del dettaglio. Il risultato dei discount – precisa Coldiretti Toscana – evidenzia la difficoltà in cui si trovano le nostre famiglie che, spinte dai rincari, orientano le proprie spese su canali a basso prezzo rinunciando anche alla qualità".