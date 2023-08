Il Chiostro di Empoli ospita il Gran Galà Lirico con Mozart, Mascagni, Verdi e Puccini

EMPOLI

Il “Galà Lirico - Musiche di Mozart, Mascagni, Verdi e Puccini” conduce alla conclusione di questa prima stagione di concerti estivi organizzata dall’associazione Il Contrappunto, guidata da Damiano Tognetti e Andrea Mura. L’appuntamento è per venerdì sera alle ore 21 nella suggestiva cornice del chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa, in via della Repubblica a Empoli. Protagonista l’Orchestra Il Contrappunto, diretta da Andrea Mura, che accompagnerà la soprano Maila Fulignati (nella foto). Nel programma prevista l’esecuzione di musiche e arie di Mozart, Verdi, Mascagni e Puccini.

Il concerto empolese, che è ad ingresso gratuito, sarà preceduto da quello di Lastra a Signa, in programma domani sera in piazza del Comune alle 21. L’obiettivo dell’associazione, con la promozione di questa rassegna, è quello di avvicinare quante più persone possibile alla grande musica che fa parte della tradizione del nostro Paese, assaporando le più belle melodie di classica nei luoghi più suggestivi della città.

Rendendo ogni serata unica ed emozionante. Ogni concerto è infatti un’opportunità unica di immergersi nell’universo della musica. E la risposta del pubblico non si è fatta attendere, sempre molto numeroso in ogni data di questa prima edizione.