Il Centro Studi Discipline Orientali si esibisce per il decimo anniversario del ristorante “La Fortuna”

Empoli, 29 novembre 2024 – Il ristorante orientale “La Fortuna”, che conta tre sedi fra Empoli e Sovigliana, ha festeggiato domenica scorsa il suo decimo anniversario dall’apertura della prima sede in piazza Guido Guerra, davanti al Palazzo delle Esposizioni. Per l’occasione, davanti ed all’interno della sede di Sovigliana è stata realizzata una bella dimostrazione di arti orientali, mediante l’esibizione degli studenti e maestri del Centro Studi Discipline Orientali, che ha dato vita ad un quadro composto da discipline quali la danza del drago e molte altre. “Ci conosciamo da oltre dieci anni, molti degli istruttori ed alunni sono nostri clienti, per questo non ho esitato a chiamarli per esibirsi – spiega Sabrina Wu, la proprietaria dei locali -. Volevamo fare una rappresentazione fedele e loro sono i più bravi in zona in questo ambito”.

Oltre ai tre locali empolesi, Sabrina ha aperto anche un asian bistrot a Fucecchio, inaugurato il 3 novembre (che, appena ad un giorno dall’apertura, è stato assaltato dai ladri). Data anche questa recente apertura, ha anche annunciato di non avere in piano nessuna nuova espansione, per ora. I molti locali, ad ogni modo, richiedono una certa forza lavoro: “Siamo sempre alla ricerca di giovani che vogliano lavorare con noi, specialmente nei periodi di festa come quello che sta per arrivare: gli annunci si trovano affissi al ristorante”, commenta Sabrina.