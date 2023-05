Il centro è il cuore della festa Oggi sipario su “Leggenda“ E spazio anche al mercato

Spettacoli e laboratori sold out da giorni, un fiume di letture e incontri con gli autori. L’edizione 2023 di Leggenda è stata un successo su tutta la linea e oggi vedrà il suo atto conclusivo. Oltre ai vari appuntamenti in programma, al Minimal Teatro gli attori della compagnia Kanterstrasse cercano bambini e bambine per far recitare un ruolo da protagonista in un film sui pirati. L’attività prevede un vero e proprio set cinematografico e alla fine si vedranno insieme le scene girate. Ma da non perdere sarà la grande festa finale a cura proprio di Giallo Mare: in piazza dei Leoni alle 17 -17.30 e alle 18 lo spettacolo di burattini al Gran teatrino Glug. Dalle 17 alle 18.30, invce, parata di strada con Pinocchio, Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe a cura dei Chicchi d’ Uva. Sarà il finale di una quattro giorni su cui l’amministrazione ha puntato fin da subito, grazie a un format collaudato che negli anni ha saputo resistere anche alle restrizioni della pandemia. E non è finita qui, perché oggi è una giornata importante anche per il mondo del commercio. Torna “Empolissima“ e il mercato sarà attivo dalle 8 alle 20 secondo il programma classico. Tutti esauriti gli 80 posteggi disponibili per un mix merceologico che spazia dall’abbigliamento alle calzature, all’arredo per la casa. “Empolissima“ si svolgerà in via Roma (intersezione con via Giovanni da Empoli), per proseguire in piazza della Vittoria, via Pievano Rolando, via Salvagnoli e via Tinto da Battifolle. Per l’occasione la maggior parte dei negozi sarà aperta e molti pubblici esercizi faranno servizio a pranzo e a cena. "Finalmente di nuovo Empolissima – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – con Leggenda e l’apertura straordinaria delle attività del centro. I presupposti per una bella giornata a Empoli".