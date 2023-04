Il centenario di Calvino Un viaggio tra i classici alla libreria San Paolo

EMPOLI

"Calvino 100" è l’evento organizzato venerdì a partire dalle ore 18 dalla libreria San Paolo Libri e Persone di Empoli in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino. Ad accompagnare i partecipanti in un viaggio tra parole e musica nell’opera di uno dei più prestigiosi e poliedrici intellettuali italiani del Novecento sarà l’attore Lorenzo Degl’Innocenti. Italo Calvino, nome da partigiano "Santiago", che quest’anno avrebbe compiuto cento anni, ha scritto romanzi, racconti, saggi e persino testi di canzoni e libretti d’opera. Per l’occasione sarà analizzato il volume "Gli amori difficili", una raccolta di novelle alla cui base c’è una difficoltà di comunicazione, una zona di silenzio al fondo dei rapporti umani. Se per la maggior parte si tratta di storie di come una coppia non s’incontra, nel loro non incontrarsi l’autore sembra far consistere non solo una ragione di disperazione ma pure un elemento fondamentale, se non addirittura l’essenza stessa, del rapporto amoroso. Interverrà anche Giulia Terreni, assessore alla cultura del comune di Empoli, per presentare il progetto ed illustrare il plastico del Ferruccio, il nuovo teatro comunale di Empoli.