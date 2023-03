Il centenario di Busoni La comunità si mobilita per celebrare l’artista

EMPOLI

Busoni 2024, avanti tutta. Il programma è ambizioso e la città si sta già mobilitando per celebrare al meglio il centenario della morte del celebre compositore empolese. Tra i primi a farsi avanti con idee e proposte, il gruppo Empoli in Azione. Dall’annullo filatelico al contest rivolto alle scuole, l’obiettivo è valorizzare, omaggiare e far (ri)scoprire la figura di Ferruccio Busoni anche e soprattutto alle nuove generazioni. C’è ancora tempo "ma la sfida che ci aspetta - sostiene Luca Ferrara, referente del gruppo politico empolese - è unirci affinché le manifestazioni siano all’altezza dell’evento. Con le celebrazioni Busoniane, la futura costruzione del teatro Ferruccio e gli Uffizi Diffusi a Montelupo il nostro Circondario vedrà aumentare la propria offerta culturale, con ricadute positive per tutti". E allora, cosa organizzare?

Primo step, chiedere al Ministero dello sviluppo economico l’emissione, nel 2024, di un francobollo celebrativo che ricordi la figura del maestro. Lo stesso sarà proposto alle ambasciate tedesca e finlandese: Busoni aveva sviluppato con i due Paesi un intenso rapporto professionale e umano. "E’ per questo - anticipa Empoli in Azione - che chiediamo all’amministrazione comunale di valutare l’opportunità di inserire sul wall of fame del nuovo teatro anche i nomi delle città di Berlino e di Helsinki. Per unire idealmente le nostre comunità nello spirito della musica". Agli studenti degli istituti artistici del territorio invece verrà proposto un concorso creativo. Lo scopo? Ideare una cartolina commemorativa che ricordi il centenario. Tra le idee più innovative - ma più difficili per questioni di budget - c’è infine la ristrutturazione dei parchi pubblici a tema musicale.

"L’idea è di installare giochi musicali outdoor, molto comuni in alcuni parchi del Nord Europa. Giochi inclusivi per far apprezzare la musica ai bambini offrendo la stessa esperienza a chi ha difficoltà motorie". Il 2024, insomma, "è un appuntamento importante - ricorda il sindaco Brenda Barnini - sul quale con il direttore del Centro Busoni, Lorenzo Ancillotti, abbiamo già avviato un dialogo. Ci teniamo a valorizzare al meglio la ricorrenza e siamo felici di accogliere nuovi spunti". "Non possiamo prescindere dal legare il centenario della morte di Busoni alla nascita del teatro - conclude Ancillotti - Busoni ‘24 è un investimento prestigioso dal punto di vista culturale, della promozione della musica e del territorio: la strada è tracciata". Intanto per calarsi nell’atmosfera si potrà visitare gratuitamente la Casa Museo Ferruccio Busoni il primo e il 2 aprile in occasione della "Giornata nazionale delle Case dei Personaggi illustri italiani". Ylenia Cecchetti