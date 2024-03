Il caso vandali: "Vanno rimesse le telecamere"

"Bisogna rimettere le telecamere di videosorveglianza", la richiesta ora corre sui social. L’ennesimo atto vandalico alla stazione di Montelupo Capraia - scritte in spray nero - sta suscitando una levata di scudi. Dal Comune di Montelupo, filtra il fatto che il caso è stato riaffrontato nel recente comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui ha partecipato il sindaco Paolo Masetti. Dal versante di Capraia, il coordinatore comunale di Forza Italia, Diego Crocetti, fa anche un commento più politico: "Ignoti, vista l’assenza delle telecamere, nottetempo hanno pensato bene di scarabocchiare nuovamente la stazione, con disegni che nulla hanno a che fare con la street art. E’ inutile dire che siamo profondamente delusi, di dover commentare ancora una volta questi episodi. Ormai siamo come delle cassandre, siamo capaci di prevedere il futuro ma siamo inascoltati ahinoi. Avevamo chiesto le telecamere non perché siamo amanti del grande fratello come qualcuno, qualche mese fa ci canzonò, ma perché sappiamo che la deterrenza è fatta anche di prevenzione ed è per questo che volevamo le telecamere per prevenire nuovi e più gravi danni alla nostra stazione". "Peraltro, - riprende Crocetti - va detto che quando c’erano le telecamere la stazione era tirata a lucido come non mai, tanto che gli stessi utenti erano contenti, poi non si capisce il perché sono state misteriosamente tolte. E lo squallido balletto di responsabilità tra Rfi ed i Comuni di Montelupo e Capraia e Limite, su chi le abbia tolte e chi le debba ripristinare, non credo interessi ai cittadini; a loro interessa che il decoro e la sicurezza siano presenti nei nostri comuni".