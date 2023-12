Il caro vita si fa sentire. Vendite a rilento per forni e pasticcerie: "Ma aumenti minimi"

Forni e pasticcerie, mani in pasta e orari straordinari. Si lavora anche di notte per produrre quanti più pandori e panettoni possibili. Che siano di qualità, frutto del saper fare attento degli artigiani locali. Sono partiti a rilento, quest’anno, gli acquisti dei dolci della tradizione natalizia. Il caro vita che ha gravato - anche - sulle tasche degli empolesi ha frenato la corsa anticipata all’acquisto di cavallucci, ricciarelli, panforte e compagnia bella. "Non è colpa del prezzo. Le persone girano, i negozi sono pieni, ma si aspetta di riscuotere a metà mese la tredicesima per poter acquistare con più serenità la classica cesta di Natale". Lo conferma Andrea Panchetti, imprenditore dell’Empolese Valdelsa e presidente regionale dei dolciari e panificatori di Cna.

"Con i prezzi siamo rimasti in linea rispetto al 2022. I dolci della tradizione non aumenteranno più del 23%. Una differenza di appena 10,20 centesimi al chilo". Per un pandoro o un panettone artigianale classico mandorlato il costo oscilla dai 28 ai 32 euro al chilo; per i farciti si va dai 35 euro fino ad arrivare ai 45 per le lavorazioni più elaborate. "Appena un euro in più rispetto allo scorso anno", spiega Panchetti. Un segnale positivo, dunque, considerando l’incremento del costo delle materie prime. E c’è un’altra buona notizia. "Il mercato sta reggendo - dice Panchetti come rappresentante di categoria - a fronte di un calo delle nuove aperture. E’ diminuito nell’ultimo anno il numero delle attività artigianali nell’Empolese Valdelsa. Una decina di attività ha chiuso i battenti su un totale di circa 150 realtà tra forni e pasticcerie. Il motivo? Non c’è ricambio generazionale". Una ragione che sommata all’aumento vertiginoso dei costi registrato nel 2022 ha costretto tanti titolari arrivati alla fine del proprio percorso lavorativo a cessare definitivamente l’attività. E le criticità nel settore non mancano. "Abbiamo chiesto la detassazione del lavoro notturno - prosegue Panchetti - Continuiamo a batterci per questo. I nostri collaboratori fanno un lavoro usurante per sei giorni a settimana, meritano di avere qualcosa in più in busta paga, da parte dello Stato. Facciamo fatica a trovare personale disponibile per i turni di notte. Vale per i forni ma anche per le pasticcerie che nel periodo delle festività seguono le lunghe lievitazioni dei panettoni: servono anche tre giorni di lavoro, diurno e notturno. I macchinari aiutano. Ma la professionalità di un artigiano è ancora irrinunciabile".

A fronte delle chiusure, quella di Panchetti è una storia in controtendenza. Ai due punti vendita tra Castelfiorentino e Empoli, si è aggiunto l’ultimo inaugurato sempre a Empoli giovedì scorso in via Russo. "In un momento di difficoltà abbiamo deciso di crescere e diversificare l’azienda provando a vendere all day, servendo dalle colazioni all’aperitivo. Andiamo oltre la bottega di vicinato, offrendo più servizi possibili e stando aperti dalle 6,30 alle 21".

