Il caro vita dello zaino scolastico. Penne, astucci, matite e pennarelli. Slalom nella giungla dei costi

In mezzo ai ’riti’ che accompagnano l’inizio dell’anno scolastico, ce n’è uno che riesce a coinvolgere anche gli studenti più refrattari: l’acquisto del corredo-base, zaino, diario, penne e matite. E siamo, evidentemente, in un elenco ridotto al minimo indispensabile, perché in realtà l’offerta che l’era del digitale offre in termini di supporti alla scrittura su carta e al disegno è davvero stupefacente. In questi giorni, entrare in una cartoleria, o negli appositi spazi dedicati al rientro a scuola allestiti nei supermercati, è un’esperienza da provare anche se venerdì prossimo non si inizierà la giornata seduti in un banco. C’è di tutto, in tutti i colori, in tutte le taglie, per tutti i gusti e un po’ anche per tutte le tasche. Difficile, se non impossibile, dare conto dei rincari, se ci sono stati, nella miriade di possibilità e soluzioni che si trovano appunto in cartoleria e al supermercato (gli acquisti on line sono davvero un’altra storia) per riempire astucci, cartelline da disegno e cartelle da scuola, ma un corredo nuovo, anche se minimale, ha un discreto costo. Restando, appunto, sul basico, andando in giro per i negozi specializzati di Empoli e dintorni si scopre che gli zaini che vanno per la maggiore, soprattutto fra i giovanissimi, appartengono alla categoria grandi classici (Eastpak, Seven, Invicta) con prezzi che oscillano fra i 65 e i 7580 euro mentre un diario, anche qui dalla tradizione consolidata (Smemoranda, Comix, Moleskine), varia dai 16 ai 22 euro, con tendenza al rialzo se si tratta di edizioni più elaborate. Gli astucci vuoti se sono di una marca conosciuta e popolare per un’utenza spiccatamente femminile (Camomilla, Santoro) o più ’neutral’ (Eastpak, Seven) hanno costi che variano dai 15 ai 25 euro. Nella versione piena, cioè già corredati di matite, penne e lapis, si trovano anche a partire da 12 euro.

Ma gli evidenziatori ci vanno nell’astuccio basico? Ci vanno, ci vanno. Il pacco minimo - quattro pezzi - viene a 6.60 euro mentre una confezione di pennarelli a punta fine di ottima marca vale lo stesso prezzo, ma di pennarelli ne portate a casa due di più. E le penne? Quelle a inchiostro gel continuano a essere le più ambite (prezzo base circa 2 euro e si sale se aumentano le ’prestazioni’) ma per un’evergreen come la Bic, 50 centesimi risolvono tutto. Le gomme da cancellare sono ancora in uso – come diceva il proverbio? Sbagliare è umano! – ma si sono evolute, conquistando forme insolite, dall’avocado allo stick simil-rossetto, e anche costi adeguati: a pagarle 2 euro a pezzo ci vuole pochissimo. Ultima voce: quaderni e quadernoni. I primi pare siano caduti in disgrazia e ce ne sia una richiesta sempre più scarsa, ma anche i più attraenti e dai colori dell’arcobaleno non superano l’euro e mezzo cadauno. I secondi, invece, sono richiestissimi e partono da 2 euro. Ma attenzione a farne incetta prima di aver conosciuto gli insegnanti, si rischia di dover comprare integrazioni o non usare quanto già messo sulla scrivania a casa. La regola non scritta, ma generalmente riconosciuta, è che ogni docente ha la lista con le sue preferenze, che rivelerà solo al primo incontro in aula.

Fran.Ca.