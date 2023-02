Il Carnevale si festeggia a Serravalle

Il Carnevale entra nella sua settimana più densa di appuntamenti e offre un’occasione di svago non solo ai bambini, ma anche ai grandi che, per una volta, possono riappropiarsi della dimensione giocosa della vita senza farsi troppi problemi. A Empoli, la prossima domenica sarà all’insegna delle maschere e dei giochi. Il Carnevale a Serravalle, che si terrà nello spazio del Green Bar, aspetta tutti per iniziare alla grande la giornata, all’insegna di coriandoli e spensieratezza. L’appuntamento è alle 15 per incontrare i personaggi più amati dei cartoni animati e divertirsi con l’animazione di Mary Eventi. Per tutti gli iscritti alla manifestazione ci saranno il kit di Carnevale e la merenda. Da non dimenticare l’appuntamento alle 18 (circa) con i fuochi d’artificio sull’Arno, conclusione del “Carnevale sulle due rive“. La coop sociale Sintesi-Minerva che gestisce il Green Bar e la libreria La San Paolo Libri, ha organizzato anche un altro evento imperdibile per sabato 18 alle 16.30, proprio negli spazi della libreria. Si tratta di una lettura animata della fiaba musicata del “Carnevale degli animali“ di Camille Saint-Saens, protagoniste due attrici empolesi Giulia Gnassi ed Elisa Russo. Alla fine, caffè per gli adulti con con l’associazione Noi da Grandi e cenci per tutti.

Fran.Ca.